Franse scheldwoorden vlogen Annemieke Bes om de oren in Ocean Race

Annemieke Bes (inzet) en haar teamgenoten zijn de afgelopen dagen in Brazilië druk bezig geweest om de boel klaar te maken voor transport. Ⓒ Holcim-PRB

AMSTERDAM - Annemieke Bes telde de dagen af totdat ze haar rentree kon maken in de Ocean Race. De Nederlandse zeilster (45) stapte aan boord bij het Franse team Holcim-PRB voor de vierde etappe van de iconische zeilwedstrijd (van Itajai naar Newport), maar haar comeback verliep volledig anders dan ze voor ogen had. Na een aantal dagen moest ze de strijd al staken. „Dat is natuurlijk zwaar klote. Mijn emoties vliegen nog steeds alle kanten op.”