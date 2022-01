Brian Brobbey keert direct terug in de basis bij Ajax

Voor Brobbey is het zijn eerste competitiewedstrijd voor Ajax sinds 16 mei 2021 Daarna vertrok hij naar RB Leipzig, maar die overstap pakte niet uit zoals hij had gehoopt, waardoor hij op huurbasis weer terugkeerde naar Amsterdam. Dat is geen overbodige luxe voor Erik ten Hag, aangezien Haller met Ivoorkust actief is op de Afrika Cup en hij zijn eerste spits dus moet missen.

Lisandro Martínez en Jurriën Timber waren twijfelgevallen voor het duel in de Domstad, maar zijn fit genoeg om te starten.