Ajax mist Antony tegen Heracles

De coach kan ook nog altijd geen beroep doen op Mohammed Kudus. De komeetachtige ontwikkeling van Ryan Gravenberch werd door Frank de Boer beloond met de selectie voor Oranje, maar nog niet met zijn interlanddebuut. Toch genoot de 18-jarige met volle teugen én – veel belangrijker nog – hij hield zijn oren en ogen open. Vooral van Frenkie de Jong kreeg hij een lesje topvoetbal.

„Ik houd van spelers die risico in hun spel leggen en dat doet hij. Hij neemt initiatief, blijft rustig aan de bal en heeft veel zelfvertrouwen”, zegt Gravenberch op de website van Ajax, waar hij ondanks de reuzenstappen die hij zet kritisch is op zichzelf.

Slome gozer

„Mijn ouders zeggen vaak dat ik een slome gozer ben. Dat het even duurt voor ik opsta, maar dat het dan ook echt goed op gang komt. In het veld moet je altijd alert zijn. Heel soms heb ik nog wel eens een klein slaapkop-momentje”, aldus Gravenberch, die persoonlijke en collectieve groei signaleert bij Ajax. „We praten veel meer met elkaar. In het veld is de communicatie verbeterd, en daardoor gaan andere dingen ook beter. Bijvoorbeeld in het druk zetten.”

