Markante Flavio Briatore als adviseur terug in Formule 1

„Flavio Briatore zal ons in zijn hoedanigheid van lang dienende ambassadeur voor de Formule 1 blijven ondersteunen bij het opbouwen van onze relaties met bestaande en potentiële promotors en partners en het ontwikkelen van commerciële en entertainment-samenwerkingen, zodat we deze ongelooflijke sport kunnen blijven laten groeien”, meldt een woordvoerder van de Formule 1.

De zakenman is bekend geworden als teambaas van Benetton – met twee wereldtitels voor Michael Schumacher – en Renault, waarmee Fernando Alonso in 2005 en 2006 de titel veroverde. Ook was Briatore manager van onder anderen Alonso.

Briatore zou in 2008 tijdens de Grand Prix van Singapore tweede coureur Nelson Piquet jr. opdracht hebben gegeven om te crashen, zodat Alonso optimaal gebruik kon maken van de daaropvolgende safety car-situatie. Briatore werd in 2009 ontslagen door Renault en kreeg vanwege crashgate een levenslange schorsing van autosportfederatie FIA. Die sanctie werd later door een rechter echter ongeldig verklaard.

