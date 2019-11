Real verspeelt voorsprong; belangrijk punt Brugge

Kort na de tweede goal van Benzema maakte Kylian Mbappé er 2-1 van en twee minuten later maakte Pablo Sarabia gelijk. Sarabia was een kwartier voor tijd ingevallen voor Mauro Icardi.

Vlak voor rust vond een cruciaal moment plaats. Real-keeper Thibaut Courtois leek het veld te moeten verlaten met een rode kaart voor het neerhalen van de doorgebroken Icardi. De VAR bekeek de overtreding en de plaats, om te zien of het spel moest worden vervolgd met een penalty of anders een vrije trap. De VAR constateerde echter dat dat moment al vooraf was gegaan door een overtreding op het middenveld van Idrissa Gueye, waardoor Real zonder averij de rust haalde.

Belangrijk punt Brugge

Eerder op de avond pakte Club Brugge, dankzij een doelpunt in blessuretijd, een belangrijk punt in de uitwedstrijd tegen Galatasaray: 1-1. Krépin Diatta tekende in de tweede minuut van de extra tijd voor de gelijkmaker.

Krepin Diatta viert zijn treffer op geheel eigen wijze. Ⓒ AFP

De Belgische bezoekers eindigden het duel met negen man. Na de gelijkmaker trok Diatta zijn shirt uit en Clinton Mata schopte bij het vieren een cornervlag kapot. Beiden hadden eerder in de wedstrijd al geel gekregen voor een overtreding. Met negen man hield Brugge in de slotfase stand.

Adem Büyük was al in de elfde minuut trefzeker voor de Turkse club, waar Ryan Donk de hele wedstrijd meedeed. Büyük wipte de bal behendig op voor zichzelf en volleerde de bal beheerst achter doelman Simon Mignolet. Voor Büyük was het pas zijn tweede optreden in de Champions League.

Club Brugge moest het in Turkije stellen zonder Ruud Vormer. De Nederlandse middenvelder werd onlangs voor drie Europese duels geschorst na de twee gele kaarten die hij op 1 oktober kreeg in de uitwedstrijd tegen Real Madrid. De straf is hoog uitgevallen omdat Vormer bij het verlaten van het veld de Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov zou hebben uitgescholden.