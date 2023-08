Christian Horner: ’Leek hier drie dagen lang wel een Nederlandse nachtclub’

Verstappen was de grote favoriet in zijn thuisrace, met 105.000 fans op de tribune. De regenbuien maakten het lastig voor de coureurs. De wedstrijd werd acht ronden voor het einde ongeveer drie kwartier stilgelegd. Verstappen wist in het lastige vervolg de Spanjaard Fernando Alonso, die dicht bij hem in de buurt kwam, achter zich te houden.

„We hebben denk ik wel twee weken nodig om bij te komen van deze wedstrijd. Het leek hier drie dagen lang wel een Nederlandse nachtclub”, grapte Horner, die Verstappen met negen zeges op rij het record van de Duitser Sebastian Vettel uit 2013 zag evenaren. Vettel reed toen ook voor Red Bull. Horner: „Om dit als team voor een tweede keer te doen, is geweldig. Dit doet veel, bij ons allemaal.”

Marko was lyrisch over Verstappen. „Ik ken geen punten die hij kan verbeteren. Hij blijft zo rustig, terwijl een wedstrijd als deze hem zoveel druk moet geven. Maar het doet hem niets”, zei hij. „Natuurlijk is het moeilijk om verschillende periodes in de Formule 1 met elkaar te vergelijken, maar Verstappen hoort zeker bij de beste coureurs aller tijden.”

