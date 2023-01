PSV-doelwit Fabio Silva niet in selectie Anderlecht

Hoewel PSV in eerste instantie zoekt naar versterking van de flanken na de verkoop van Cody Gakpo aan Liverpool en vanwege de interesse van Chelsea in Noni Madueke, melden Belgische bronnen dat Silva naar alle waarschijnlijkheid op huurbasis 130 kilometer noordelijk aan de slag zal gaan. Behalve PSV worden ook Sevilla en Real Sociedad genoemd als mogelijke nieuwe tijdelijke werkgevers.

Silva is tweeënhalf jaar geleden door Wolverhampton Wanderers voor 44 miljoen euro overgenomen van FC Porto, maar is in Engeland niet uit de verf gekomen met slechts vier goals in 62 wedstrijden. Bij Anderlecht was de Portugees dit seizoen beter op schot. Met elf goals in 32 duels is hij zelfs clubtopscorer van de zieltogende Belgische topclub, die momenteel slechts dertiende staat en daarmee in degradatiegevaar is. Dit seizoen degraderen drie clubs uit de hoogste Belgische divisie, omdat die teruggebracht wordt van achttien naar zestien clubs.

Hoewel Anderlecht de schotkracht van Silva goed kan gebruiken, zijn de verhoudingen zo verstoord, dat een verlengd verblijf geen optie was. Als de overgang naar PSV wordt afgerond, komt de jonge Portugees in Eindhoven wel achter Luuk de Jong te zitten, maar de Eindhovenaren kunnen een extra spits wel goed gebruiken, omdat er nu achter de nummer één-spits geen volwaardige vervanger zit. Yorbe Vertessen, die op papier de nummer twee is, is meerdere malen tegengevallen als hij speeltijd kreeg en heeft vaak met blessureleed te kampen. Gedurende de langdurige afwezigheid van De Jong in de eerste seizoenshelft improviseerde trainer Ruud van Nistelrooy erop los en vulden onder anderen Guus Til, Xavi Simons, Cody Gakpo en Ismael Saibari de spitspositie in. Als PSV de komst van Silva afrondt, zal het daar niet bij blijven. Voor het einde van de window zal de Eindhovense topclub naar verwachting ook nog met een vleugelaanvaller op de proppen komen. De kans is groot, dat dit ook een huurling gaat zijn, omdat PSV momenteel niet de middelen heeft om hoge transfersommen te betalen. De topkandidaten Jesper Karlsson (AZ) en Viktor Tsygankov zijn inmiddels van de lijst geschrapt, omdat ze financieel niet haalbaar waren. Tsygankov heeft gisteren een contract voor 4,5 jaar getekend bij het Spaanse Girona.