Van Bronckhorst met Rangers door in Europa, Atalanta ook

Atalanta

Atalanta plaatste zich ten koste van Bayer Leverkusen ook voor de kwartfinales. De Italianen wonnen de uitwedstrijd met 1-0. Het beslissende doelpunt werd in blessuretijd gemaakt door Jeremie Boga. Vorige week had Atalanta in Bergamo al met 3-2 gewonnen.

Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners hadden alle drie een basisplaats bij de bezoekers en ze speelden de hele wedstrijd.

Braga schakelde AS Monaco uit door de Fransen op 1-1 te houden. In Portugal was het 2-0 geworden.