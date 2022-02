Ireen Wüst klaar voor laatste 1000 meter uit olympische schaatscarrière

Als 19-jarige debutante verraste Wüst bij de Spelen van Turijn in 2006 met goud op de 3000 meter. Het was de eerste van een ’goldrush’ die op maandag 6 februari zestien jaar later vooralsnog eindigde met haar zesde goud. Wüst won twee keer de 3000 meter, drie keer de 1500 meter en greep goud op de ploegachtervolging in 2014. Daarnaast waren er nog eens vijf zilveren en ondertussen twee bronzen medailles. Daarmee is ze al Nederlands meest succesvolle olympiër ooit.

Wüst zei het al na haar gouden 1500 meter. Als ze die vijf ringen ziet, maakt dat wat extra’s in haar los. Meer dan bijvoorbeeld bij een WK. „Omdat ik dit een mooiere wedstrijd vind”, gaf ze als mogelijke reden. Daarmee is niet gezegd dat het op WK’s niet lukte. Wüst won negen wereldtitels op een individuele afstand, vijf keer op de ploegachtervolging en werd zeven keer wereldkampioen allround.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Maar het beeld zal toch blijven hangen van een schaatsster die eenmaal op de Spelen boven zichzelf uit kan stijgen. Na haar zege op de 1500 meter tijdens de wereldbekerfinale van 2020, won Wüst bijna twee jaar geen enkele wedstrijd, de 1000 meter tijdens het afgelopen NK sprint daargelaten. Maar op de dag dat ze zich tot doel had gesteld goed te zijn, stond ze er toch weer.

Wüst wil nog niet bezig zijn met haar afscheidstournee, al begrijpt ze dat velen het daar wel over hebben. De laatste 1000 meter van 62.714 olympische meters op het ijs komen er aan. Haar focus ligt eerst nog op presteren en dat geldt ook voor haar derde nummer op deze Spelen. De vorige twee leverden goud en brons op. „Als ik aan de start sta, is dat om te winnen”, sprak ze vastberaden voor haar 1500 meter. Terugblikken doet ze na 12 maart, na haar laatste echte race in Thialf.

Wüst loot Poolse Wojcik

Wüst komt tijdens haar laatste olympische wedstrijd overigens uit tegen de Poolse Andzelika Wojcik.

Jutta Leerdam schaatst in de race direct voor Wüst. De nummer 5 van de 500 meter heeft de Amerikaanse Kimi Goetz als opponente. Antoinette de Jong, de derde Nederlandse deelneemster aan de 1000 meter, is ingedeeld in de derde rit. Ekaterina Sloeva uit Belarus is haar tegenstandster.

De Japanse favoriete Miho Takagi neemt het in de dertiende rit op tegen de Russische Angelina Golikova. Brittany Bowe uit de Verenigde Staten, ook een belangrijke kanshebster op goud, sluit de 1000 meter af tegen Daria Katsjanova uit Rusland.

De 1000 meter voor vrouwen begint om 09.30 uur Nederlandse tijd.