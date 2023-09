Sarina Wiegman draagt prijs beste coach Europa op aan Spaanse voetbalsters: ’De zaak doet me pijn, als moeder van twee dochters’

In haar dankwoord droeg Wiegman haar prijs op aan het Spaanse vrouwenteam. Meteen na het WK onstond er wereldwijd ophef nadat bondsvoorzitter Luis Rubiales speelster Jennifer Hermoso op de mond kustte. „De zaak bij de Spaanse voetbalsters doet me pijn, als moeder van twee dochters. Het geeft aan dat we nog een lange weg te gaan hebben. Ik draag deze prijs op aan het Spaanse elftal”, sprak Wiegman op het podium tijdens een ceremonie in Monaco, waar ook de loting van de Champions League werd verricht.

Wiegman werd vorig jaar ook al uitgeroepen tot Europees coach van het jaar nadat ze met Engeland de Europese titel had gewonnen. Naast de Nederlandse coach waren ook FC Barcelona-trainer Jonatan Giráldez en de Spaanse bondscoach Jorge Vilda genomineerd door de Europese voetbalbond UEFA.

Aitana Bonmatí

De Spaanse Aitana Bonmatí werd verkozen tot speelster van het jaar. Zij bedankte op haar beurt Wiegman. „De woorden van Sarina doen veel met me. Er zijn dingen gebeurd die niet horen. Mensen met power mogen geen misbruik maken van hun macht in een werkomgeving. Alle vrouwen in voetbal moeten als een blok vormen in deze situatie.”