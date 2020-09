Inter sluit komst van Lionel Messi uit.

„Ik weet niet waar dat idee vandaan komt”, aldus Ausilio. „Elke trainer of voorzitter zou Messi in zijn ploeg willen, maar de realiteit is anders. Wij begeven ons voorzichtig op de transfermarkt en zijn afhankelijk van het verkopen van spelers vooraleer opnieuw te investeren in de ploeg.”

Inter werd de voorbije week meermaals in verband gebracht met Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler wil FC Barcelona verlaten en kwam de voorbije dagen niet opdagen voor de eerste trainingen bij zijn club.

Bron: Het Nieuwsblad