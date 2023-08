Max Verstappen: ’Terugkijken van race in Abu Dhabi doe ik niet meer’

Er zijn genoeg fans die de beelden van die laatste race, laatste ronde of het feestgedruis naderhand nog wekelijks terugkijken. Verstappen zelf hoort niet bij die groep. „Nee, ik kijk dat niet meer terug. Ik weet dat ik heb gewonnen. Meestal zijn het vrienden die het leuker vinden om dat nog een keer terug te zien”, zegt hij. „Ik heb er nu niet veel mee. Misschien later wel, als ik gestopt ben. In de maanden na die race in Abu Dhabi heb ik nog wel wat teruggekeken, maar op een gegeven moment kijk ik alleen nog maar vooruit. Dit seizoen ziet het er voor de kijker misschien allemaal makkelijk uit, maar ik zit dan helemaal in die focus en ben alleen maar bezig met de volgende wedstrijd. En buiten de Formule 1 neemt het simracen ook veel tijd in beslag. Dan ben ik daar weer bezig met analyseren en het vinden van de juiste afstelling. Dat doe ik veel liever dan het terugkijken van eigen races of momenten.”

Lees in de zaterdageditie van De Telegraaf een uitgebreid interview met Max Verstappen