Max Verstappen baalt: ’Tot nu toe is het niet leuk’

Verstappen reed de snelste tijd in de laatste kwalificatiesessie, maar die werd geschrapt vanwege het overschrijden van de baanlimiet in bocht 4. „Dat was een redelijk goede ronde, maar ik had een momentje en kwam te wijd uit de bocht”, aldus de Red Bull-coureur. „De hele kwalificatie was het moeilijk om te rijden, we hadden weinig grip. Ik had er vertrouwen in dat ik nog een goed laatste rondje kon rijden, maar in de laatste sector had ik last van de auto’s die voor me reden. Dan wordt het lastig, zeker met deze grip en de wind. Dat kostte me wel wat tijd, maar het is wat het is.”

Verstappen start samen met teamgenoot Sergio Pérez dus vanaf de tweede startrij. Net als beide Mercedes-coureurs doen ze dat op de medium-band. „Niet ideaal dit, maar we zullen zien wat we kunnen doen tijdens de race”, vervolgde Verstappen. „Hopelijk stabiliseert de wind wat. Tot nu toe is het niet al te leuk om hier te rijden.”

