Haaland meteen voetballer van het jaar in Engeland

12:46 uur De Noorse aanvaller Erling Haaland is in zijn debuutjaar in de Premier League meteen uitgeroepen tot beste speler van het seizoen. De spits van Manchester City volgt daarmee zijn Belgische ploeggenoot Kevin de Bruyne op.

Haaland (22) werd verkozen boven De Bruyne zelf, de Arsenal-spelers Martin Ödegaard en Bukayo Saka, Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United) en Kieran Trippier (Newcastle).

Haaland, overgekomen van Borussia Dortmund, scoorde in zijn eerste seizoen in 35 competitiewedstrijden voor Manchester City maar liefst 36 keer en gaf acht assists. Daarmee verbrak de aanvaller meteen het doelpuntenrecord in de Premier League.

Voor deze award, die sinds 1995 wordt uitgereikt, kunnen fans hun stem uitbrengen op de website van de Premier League. Daarnaast is er nog een panel van experts en behoren ook de twintig aanvoerders van de Premier League-teams tot de stemgerechtigden.

Paardensportbond niet blij met nieuwe opzet Nations Cup

10:06 uur De nieuwe opzet van de Nations Cup voor springruiters levert bij de Nederlandse paardensportbond KNHS weinig enthousiasme op. Vanaf 2024 gaat de cyclus onder een nieuwe naam, met minder landenwedstrijden en meer prijzengeld verder. Dat deel krijgt instemming maar Iris Boelhouwer, directeur topsport van de KNHS, is kritisch over het nieuwe wedstrijdformat. „Een landenwedstrijd over één ronde is sportief gezien geen landenwedstrijd”, zegt ze over de nieuwe door de internationale bond FEI gepresenteerde opzet.

Onder de naam Longines League of Nations strijden volgend jaar teams uit de beste tien landen op nog maar vijf locaties om een plaats in de finale. Met die inkrimping kan Boelhouwer leven. „Het wordt op deze manier veel compacter. De Nations Cup serie is nu te veel verwaterd en geen krachtig merk zoals dat vroeger was.”

Maar het loslaten van de bestaande formule met twee rondes, kan geen goedkeuring wegdragen bij Boelhouwer. „De FEI heeft verschillende gesprekken gevoerd met federaties waarin is aangegeven dat een landenwedstrijd met twee rondes sportief gezien absoluut de voorkeur heeft. Het wordt nu in de kwalificatiewedstrijden één ronde met een barrage. Daar zijn we echt niet blij mee. Het is veel minder spannend en onderscheidend terwijl de ruiters in de nieuwe opzet minder rankingpunten kunnen verdienen dan in bijvoorbeeld een Rolex-landenwedstrijd, met twee rondes. Terwijl de Nations Cup de belangrijkste landenwedstrijd zou moeten zijn.”

BeNeLeague volleybal dichterbij na onderzoek

10:00 uur De komst van een topvolleybalcompetitie voor mannen met teams uit Nederland en België is steeds realistischer. Een eerste onderzoek naar de haalbaarheid van een zogenoemde BeNeLeague heeft positieve resultaten opgeleverd, meldt de Nederlandse bond Nevobo.

De Nevobo, Volley Belgium en de Belgische Volleybal Liga zeggen verder te gaan met de plannen in een tweede onderzoeksfase. Die moet eind december concrete conclusies opleveren.

De BeNeLeague moet komen te bestaan naast de landelijke competities waarin clubs een goede uitgangspositie kunnen verdienen voor de Belgisch/Nederlandse titelstrijd. De betrokken bonden stellen dat in de huidige competities er sprake is van grote krachtsverschillen, waardoor veel wedstrijden en het competitieverloop onvoldoende spannend zijn. Dat heeft, zo stellen zij, ook een nadelige invloed op fans en sponsoren.

Balsamo breekt pols bij val in RideLondon

08:28 uur Oud-wereldkampioene Elisa Balsamo heeft bij een valpartij in de openingsetappe van de rittenkoers RideLondon Classique een breuk in haar linkerpols opgelopen. Dat bevestigt haar ploeg Trek-Segafredo. De Italiaanse wielrenster heeft daarnaast breuken in de linker- en rechteronderkaak.

Het Amerikaanse team meldt dat Balsamo een operatie moet ondergaan. De Italiaanse werd in 2021 wereldkampioene op de weg in Leuven. Een jaar later won ze onder meer Gent-Wevelgem en werd ze Italiaans kampioene. De Nederlandse Charlotte Kool (Team DSM) won vrijdag in een massasprint de eerste rit van de RideLondon Classique, een driedaagse rittenkoers uit de WorldTour voor vrouwen.