Triatlete Kingma laat zich onderzoeken na astma-aanval in Cagliari

21.36 uur: Triatlete Maya Kingma is na een astma-aanval als 23e geëindigd in de derde wedstrijd uit de World Triathlon Championship Series op Sardinië. De triatlete uit Deventer kreeg tijdens het lopen last van haar ademhaling wat haar ver terugwierp in de wedstrijd.

Kingma kwam na 1500 meter zwemmen in zee als vierde uit het water en zat ook na het fietsen in het zestal dat een voorsprong van 1.22 minuut had op de eerste concurrenten. "Ik voelde me tijdens het fietsen al niet geweldig en de start van het lopen was nog wel oké, maar daarna ging het bergafwaarts. Ik kreeg geen lucht, had last van tintelende en verkrampte handen. Het was afzien", zei Kingma die na afloop in de medische tent belandde.

De 27-jarige triatlete zal zich in Nederland laten onderzoeken. "Normaal is de astma wel onder controle, maar misschien speelt het mee dat ik niet in topvorm ben", lichtte Kingma toe. "Anders zou het er denk ik niet zo inhakken."

Georgia Taylor-Brown uit Groot-Brittannië won in Cagliari voor de Française Emma Lombardi en de Amerikaanse Taylor Spivey. Rachel Klamer kwam als 27e binnen.

Luton promoveert naar Premier League na zege op Coventry

21.35 uur: Luton Town is zaterdag gepromoveerd naar de hoogste klasse van het Engelse voetbal, de Premier League. De club won in een play-off op Wembley van Coventry City. Dat gebeurde na strafschoppen, 6-5. Na de reguliere speeltijd was het 1-1, in de verlenging werd niet gescoord.

Het is 31 jaar geleden dat Luton op het hoogste niveau speelde. Eerder promoveerden al Burnley en Sheffield United rechtstreeks naar de Premier League.

Jordan Clark zorgde na ruim 20 minuten voor de 1-0 voor Luton, dat in de openingsfase oppermachtig was. Hij verraste doelman Ben Wilson met een hoog en hard schot, na een aardige actie op de flank van Elijah Adebayo.

Gustavo Hamer, oud-speler van Feyenoord, FC Dordrecht en PEC Zwolle, maakte na de hervatting gelijk. Hij schoof de bal met overzicht vanaf de rand van het zestienmetergebied beheerst binnen, op aangeven van Viktor Gyökeres. In de 80e minuut viel Hamer geblesseerd aan een enkel uit, na verkeerd te zijn geland na een kopduel.

Tom Lockyer, de aanvoerder van Luton, werd al in de openingsfase per brancard van het veld gedragen. Hij ging naar de grond zonder dat er een tegenstander in de buurt was en even was er paniek op het veld. De club sprak na het duel geruststellende woorden. "Hij is in het ziekenhuis en reageert goed op tests. Zijn familie is bij hem en ze praten met elkaar", aldus een verklaring.

Volleyballers verliezen in oefenwedstrijd van Slovenië

20.56 uur: De Nederlandse volleyballers hebben zaterdag een oefenwedstrijd tegen Slovenië verloren. In Doetinchem ging het team van bondscoach Roberto Piazza met 3-1 onderuit. De setstanden waren 25-21 24-26 25-17 25-19. Slovenië eindigde vorig jaar op het WK als vierde.

Bij Nederland maakten Jasper Wijkstra, Sil Meijs, Siebe Korenblek en Niels Lipke voor eigen publiek hun debuut. Het viertal kwam vorige week tijdens een oefenstage in Italië ook al in actie.

Oranje en Slovenië spelen zondag in Zwolle opnieuw tegen elkaar. Nederland is in voorbereiding op de Nations League en speelt daarin in juni ook een aantal wedstrijden in Rotterdam.

Teunissen de beste in Noorse massasprint

19.07 uur: Mike Teunissen heeft de eerste etappe in de Ronde van Noorwegen op zijn naam geschreven. De 30-jarige wielrenner van Intermaché-Circus-Wanty was de beste in de massasprint na een ingekorte rit van 85,2 kilometer van Røldal naar Hovden.

Teunissen bleef in de sprint de Deen Tobias Lund Andresen en de Belg Jordi Meeus nipt voor. Voor Teunissen is het zijn eerste zege sinds hij na vorig seizoen de overstap maakte van Jumbo-Visma naar de Belgische ploeg. Hij eindigde vorige week als vierde in de wedstrijd Rundum Köln.

De rit was ingekort vanwege de hevige regenval. In plaats van een rit over 207 kilometer van Jondal naar Hovden, rijden de wielrenners nu vanuit Röldal naar de finishplaats over een afstand van ruim 85 kilometer. Voor de toeschouwers in Jondal resteerde slechts de teampresentatie, waarna de renners per bus en auto naar de nieuwe startplaats reisden.

Teunissen zei bij de huldiging dat hij blij was dat ze slechts 80 kilometer hoefden te rijden. "Op het einde was het echt volle bak en dat ging gelukkig perfect", zei de Limburger. "Het was zeker niet warm vandaag, maar het vroor ook niet. Gelukkig hebben we goede kleding."

De Brit Ben Tulett van Ineos Grenadiers, die vrijdag de proloog had gewonnen, blijft de leider in het algemeen klassement. Hij heeft 1 seconde voorsprong op zijn Amerikaanse ploeggenoot Magnus Sheffield. De Ronde van Noorwegen telt nog twee etappes en duurt tot en met maandag.

Tegenstandster tennisster Rus verliest finale in Rabat

18:37 uur Tennisster Julia Grabher is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Rabat te winnen. De Oostenrijkse, komende dinsdag tegenstandster van de Nederlandse Arantxa Rus op Roland Garros, verloor in drie sets van de Italiaanse Lucia Bronzetti: 4-6 7-5 5-7. Voor Bronzetti, de huidige nummer 102 van de wereld, betekende het haar eerste eindzege op het hoogste niveau.

Rus won de afgelopen week drie kwalificatiewedstrijden op Roland Garros en is bij de vrouwen de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi. De 32-jarige tennisster neemt op de wereldranglijst de 113e plek in. De 26-jarige Grabher is 74e.

Nicolás Jarry won het ATP-toernooi van Genève. De 27-jarige Chileen won in 1 uur en 37 minuten van de Bulgaar Grigor Dimitrov: 7-6 (1) 6-1. Het was voor Jarry zijn derde toernooizege. De Zuid-Amerikaan zegevierde tot drie keer toe op gravel. Eerder dit jaar won hij in eigen land het toernooi in Santiago en in 2019 was hij de beste in het Zweedse Bastad. Dimitrov blijft voorlopig staan op acht titels.

De 18-jarige Fransman Arthur Fils schreef het ATP-toernooi van Lyon op zijn naam. Hij rekende in twee sets af met de Argentijn Francisco Cerundolo: 6-3 7-5. Fils is de jongste kampioen in de geschiedenis van het toernooi.

In de finale van het dubbelspel in Lyon verloor de Nederlander Matwé Middelkoop samen met de Fransman Nicolas Mahut in de eindstrijd van de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury.

Golfers Luiten en Caron gedeeld vijftiende na derde dag KLM Open

17:12 uur Golfer Joost Luiten is na de derde ronde op het KLM Open gezakt naar de gedeelde vijftiende plaats. Luiten kwam in Cromvoirt net als een dag eerder tot 72 slagen, wat gelijk is aan het baangemiddelde. Hierdoor zakte hij wel zeven plaatsen. Landgenoot Rowin Caron won twee plekken en staat op gelijke hoogte.

Luiten maakte vroeg op de dag een bogey op de vierde hole van Bernardus Golf, maar zette dat recht met een birdie op de vijftiende hole. Verder sloeg hij alles volgens het baangemiddelde.

Caron klom enkele plaatsen door een ronde van 71 slagen, één slag onder het baangemiddelde. De 30-jarige golfer sloeg vijf birdies, maar ook vier bogeys.

Jorge Campillo raakte de leiding in de derde ronde kwijt aan zijn landgenoot Pablo Larrazábal. De Spanjaard noteerde na vijf birdies een ronde van 67 slagen en staat op een totaal van 206, tien slagen onder het baangemiddelde. Campillo ging rond in 76 slagen, na een triple-bogey op hole acht en aan het einde nog bogeys op 15 en 16 en opnieuw een triple bogey op hole 17. Hij zakte naar de gedeelde elfde positie.

Wiebes bezorgt SD Worx ook vijfde zege in Ronde van Thüringen

16:45 uur Lorena Wiebes heeft de vijfde etappe in de Ronde van Thüringen gewonnen. De Europees kampioene won de rit met start en finish in Schmalkalden na 132,6 kilometer met overmacht in de sprint. Wiebes was veel sneller dan Marta Bastianelli uit Italië en Marta Lach uit Polen.

Wiebes zorgde ervoor dat SD Worx in alle etappes in de Duitse etappekoers heeft gewonnen. Na winst in de ploegentijdrit gingen de zeges naar respectievelijk Mischa Bredewold, Barbara Guarischi en Lonneke Uneken.

Het is voor Wiebes de zevende zege van het seizoen. Ze won eerder onder meer de Scheldeprijs.

De Ronde van Thüringen wordt zondag afgesloten met een rit met start en finish in Mülhausen.

Voormalige vicevoorzitter FIFA aangeklaagd voor corruptie WK

16:30 uur Reynald Temarii, de voormalige vicevoorzitter van de FIFA, is door Franse onderzoekers aangeklaagd voor corruptie bij het biedingsproces voor de laatste twee WK's.

De Tahitiaan zou als lid van het uitvoerend comité van de wereldvoetbalbond in november 2010 stemmen over de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022, maar hij werd voor de stemming geschorst na een inbreuk op de ethische code. In een gesprek met onderzoeksjournalisten van de Britse krant The Sunday Times zei hij bereid te zijn om zijn stem te verkopen voor 3 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar, destijds ongeveer 1,6 miljoen euro.

Temarii aanvaardde de schorsing in eerste instantie, maar kwam daar op de vooravond van de stemming op terug en kon zo in het uitvoerend comité niet meer vervangen worden. De aanklacht tegen hem is de eerste in dit onderzoek. De onderzoekers in Parijs zijn vooral geïnteresseerd in die verrassende ommekeer op de vooravond van de stemming.

Er worden ook vragen gesteld bij de positie van toenmalig FIFA-bestuurder Mohammed Bin Hammam. Hij financierde de verdediging van Temarii, goed voor een bedrag van 305.000 euro. De Qatarees was destijds kandidaat-voorzitter van de FIFA en stond lijnrecht tegenover de Zwitser Sepp Blatter, voorzitter van de FIFA tot 2015.

Tweede etappe RideLondon is prooi voor voormalig tijdritkampioene Dygert

16:15 uur De Amerikaanse wielrenster Chloé Dygert heeft de tweede etappe van de RideLonden Classique gewonnen, een driedaagse rittenkoers uit de World Tour voor vrouwen in Engeland. Het was pas de tweede zege voor de renster van Canyon//SRAM Racing sinds haar zware val tijdens het WK tijdrijden in 2020 in Imola. Ze was toen de titelverdedigster.

Dygert, in 2021 Amerikaans kampioen tijdrijden, was de snelste in de sprint na een rit over 133 kilometer met start en finish in Maldon. Dat gebeurde nadat kort ervoor haar Nederlandse ploeggenote Maike van der Duin was bijgehaald door het peloton. Een valpartij kort voor het ingaan van de laatste kilometer had Charlotte Kool, vrijdag winnares van de openingsetappe, uitgeschakeld.

De Britse Lizzie Deignan werd tweede, voor de Italiaanse Soraya Paladin. In het klassement verdedigt Kool, mits goed hersteld, zondag in een criterium in Londen een voorsprong van vijf seconden op Deignan. Dygert volgt op tien tellen, net voor Van der Duin.

Visser vierde op brug in Bulgarije

16:07 uur Turnster Naomi Visser is bij wedstrijden om de World Challenge Cup in het Bulgaarse Varna als vierde geëindigd in de finale op het toestel brug met ongelijke leggers. Visser kwam tot een score van 12,666. Het goud ging naar Zsofia Kovacs. De oefening van de Hongaarse werd door de jury beloond met 14,166 punten. Daarmee was ze een klasse apart in Varna.

Op sprong eindigde de Nederlandse Floor Slooff als zevende met een score van 12,500. Hier was de winst voor de Kroatische turnster Tijana Korent met 13,050.

Haaland meteen voetballer van het jaar in Engeland

12:46 uur De Noorse aanvaller Erling Haaland is in zijn debuutjaar in de Premier League meteen uitgeroepen tot beste speler van het seizoen. De spits van Manchester City volgt daarmee zijn Belgische ploeggenoot Kevin de Bruyne op.

Haaland (22) werd verkozen boven De Bruyne zelf, de Arsenal-spelers Martin Ödegaard en Bukayo Saka, Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United) en Kieran Trippier (Newcastle).

Haaland, overgekomen van Borussia Dortmund, scoorde in zijn eerste seizoen in 35 competitiewedstrijden voor Manchester City maar liefst 36 keer en gaf acht assists. Daarmee verbrak de aanvaller meteen het doelpuntenrecord in de Premier League.

Voor deze award, die sinds 1995 wordt uitgereikt, kunnen fans hun stem uitbrengen op de website van de Premier League. Daarnaast is er nog een panel van experts en behoren ook de twintig aanvoerders van de Premier League-teams tot de stemgerechtigden.

Paardensportbond niet blij met nieuwe opzet Nations Cup

10:06 uur De nieuwe opzet van de Nations Cup voor springruiters levert bij de Nederlandse paardensportbond KNHS weinig enthousiasme op. Vanaf 2024 gaat de cyclus onder een nieuwe naam, met minder landenwedstrijden en meer prijzengeld verder. Dat deel krijgt instemming maar Iris Boelhouwer, directeur topsport van de KNHS, is kritisch over het nieuwe wedstrijdformat. „Een landenwedstrijd over één ronde is sportief gezien geen landenwedstrijd”, zegt ze over de nieuwe door de internationale bond FEI gepresenteerde opzet.

Onder de naam Longines League of Nations strijden volgend jaar teams uit de beste tien landen op nog maar vijf locaties om een plaats in de finale. Met die inkrimping kan Boelhouwer leven. „Het wordt op deze manier veel compacter. De Nations Cup serie is nu te veel verwaterd en geen krachtig merk zoals dat vroeger was.”

Maar het loslaten van de bestaande formule met twee rondes, kan geen goedkeuring wegdragen bij Boelhouwer. „De FEI heeft verschillende gesprekken gevoerd met federaties waarin is aangegeven dat een landenwedstrijd met twee rondes sportief gezien absoluut de voorkeur heeft. Het wordt nu in de kwalificatiewedstrijden één ronde met een barrage. Daar zijn we echt niet blij mee. Het is veel minder spannend en onderscheidend terwijl de ruiters in de nieuwe opzet minder rankingpunten kunnen verdienen dan in bijvoorbeeld een Rolex-landenwedstrijd, met twee rondes. Terwijl de Nations Cup de belangrijkste landenwedstrijd zou moeten zijn.”

BeNeLeague volleybal dichterbij na onderzoek

10:00 uur De komst van een topvolleybalcompetitie voor mannen met teams uit Nederland en België is steeds realistischer. Een eerste onderzoek naar de haalbaarheid van een zogenoemde BeNeLeague heeft positieve resultaten opgeleverd, meldt de Nederlandse bond Nevobo.

De Nevobo, Volley Belgium en de Belgische Volleybal Liga zeggen verder te gaan met de plannen in een tweede onderzoeksfase. Die moet eind december concrete conclusies opleveren.

De BeNeLeague moet komen te bestaan naast de landelijke competities waarin clubs een goede uitgangspositie kunnen verdienen voor de Belgisch/Nederlandse titelstrijd. De betrokken bonden stellen dat in de huidige competities er sprake is van grote krachtsverschillen, waardoor veel wedstrijden en het competitieverloop onvoldoende spannend zijn. Dat heeft, zo stellen zij, ook een nadelige invloed op fans en sponsoren.

Balsamo breekt pols bij val in RideLondon

08:28 uur Oud-wereldkampioene Elisa Balsamo heeft bij een valpartij in de openingsetappe van de rittenkoers RideLondon Classique een breuk in haar linkerpols opgelopen. Dat bevestigt haar ploeg Trek-Segafredo. De Italiaanse wielrenster heeft daarnaast breuken in de linker- en rechteronderkaak.

Het Amerikaanse team meldt dat Balsamo een operatie moet ondergaan. De Italiaanse werd in 2021 wereldkampioene op de weg in Leuven. Een jaar later won ze onder meer Gent-Wevelgem en werd ze Italiaans kampioene. De Nederlandse Charlotte Kool (Team DSM) won vrijdag in een massasprint de eerste rit van de RideLondon Classique, een driedaagse rittenkoers uit de WorldTour voor vrouwen.