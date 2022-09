UFC-vechter Germaine ’The Iron Lady’ de Randamie in verwachting

De Randamie, binnen de UFC bekend als the Iron Lady, is in maart 2023 uitgerekend. Haar laatste partij in de UFC vocht ze in november 2020. Voordat ze in verwachting raakte, zei ze dat ze hoopte volgend jaar een rentree te maken.

De Randamie zou in november 2021 tijdens UFC 268 vechten tegen Irene Aldana, maar daar moest door een blessure een streep door. De in Utrecht geboren vechtsporter, de voormalig kampioen in het vedergewicht, staat in de UFC op 10 zeges en 4 nederlagen.

Voordat De Randamie was ze een gevreesd kickbokser. Ze won al haar 46 partijen, waarvan 30 op knock-out. Ze is zesvoudig wereldkampioen.