Willem II grijpt strohalm tegen Vitesse en brengt degradatiestrijd tot kookpunt

Het is de vraag of de ommekeer nog op tijd komt. In vergelijking tot de 4-0 nederlaag bij Go Ahead heeft de Tilburgse ploeg een metamorfose ondergaan. Nu was er plots wel de strijdlust die nodig is om degradatie af te wenden. Als Willem II die lijn weet door te trekken is er nog perspectief. Na het uitduel met PSV spelen de Tilburgers nog tegen Heracles (thuis), Cambuur (uit) en FC Utrecht (thuis).

Support

Aan de supporters zal het niet liggen. De fans van Willem II waren al vroeg uit de veren voor de brunchwedstrijd. Met vuurwerk begroetten ze de spelersbus bij aankomst bij het stadion. De voetballers hadden de nacht in Gilze-Rijen doorgebracht om optimaal aan de aftrap te verschijnen. Daar hadden ze gezien dat PEC Zwolle won bij RKC Waalwijk, waardoor de situatie voor de Tilburgse nummer laatst nog wat nijpender werd. De fans verzamelden zich voor het huis van de ontslagen technisch directeur Joris Mathijsen, die in de buurt van het stadion woont.

Vitesse, dat thuis met 0-3 verloor van Willem II, miste een groot aantal basisspelers. Daaronder waren Maximilian Wittek, Jano Gboho, doelman Jeroen Houwen en Nikolai Baden Frederiksen. Trainer Thomas Letsch moest een beroep doen op de jeugd. Zo zat Miliano Jonathans, een echte Arnhemmer, voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Hij kreeg acht minuten speeltijd.

Willem II-coach Kevin Hofland. Ⓒ Pro Shots

Bij Willem II kreeg aanvoerder Pol Llonch, geplaagd door spierblessures, voor het eerst sinds het uitduel met Sparta op 13 februari weer een basisplaats. Dat ging ten koste van in de winterstop gehaalde Daniel Crowley. Minder voetbal dus, maar een weerbaar en strijdbaar middenveld. Dat waren de beweegredenen van trainer Kevin Hofland, die nog eens had aangegeven dat de Tilburgers met het mes tussen de tanden moesten spelen.

Spelen voor de winst

Willem II speelde wel op de winst. Hofland deed afstand van het systeem met drie centrale verdedigers. Mats Köhlert kreeg weer gewoon een aanvallende rol op links en Derick Köhn speelde linksback. De Tilburgers kwamen in die slagorde na een daverende start al binnen vier minuten op voorsprong. Leeroy Owusu onderschepte een aanval. Jizz Hornkamp, die alleen nog bij zijn debuut tegen RKC twee keer scoorde, schoot knap raak.

Vitesse, dat nog speelt om zesde te worden, nam daarna geleidelijk het initiatief over. Tot grote kansen leidde dat voor de pauze niet, al hadden de Tilburgers de handen vol aan de snelle Loïs Openda. De voortdurende dreiging deed het ergste vrezen voor het tweede bedrijf.

Gefrustreerd Vitesse

Ook de tweede helft was Willem II veel feller. Bij Vitesse namen de frustraties toe. Jacob Rasmussen, Sondre Tronstad en Riechedly Bazoer kregen kort achter elkaar geel. Bazoer trapte daarna een bal misnoegd weg bij een Tilburgse blessurebehandeling en ontsnapte aan rood. Het kwam het spel van Vitesse allemaal niet ten goede.

Vitesse had het niet in Tilburg. Ⓒ Pro Shots

De Arnhemmers begonnen pas halverwege de tweede helft weer te voetballen, Bij Willem II kregen Hornkamp en Max Svensson last van kramp. Dat gaf wel aan hoeveel kracht het allemaal had gekost. De spits moest zich zelfs laten vervangen. Vitesse drong Willem II terug op eigen helft. Bij een paar scrimmages viel de bal steeds goed voor de Tilburgers, die de kostbare voorsprong koesterden.