Formule 1 blijft nadenken over nieuw format

Binnen de Formule 1 werd voor dit seizoen al gesproken over het invoeren van sprintraces. Bijvoorbeeld op circuits waar twee keer achter elkaar een Grand Prix werd verreden, zoals in Oostenrijk en Engeland, zou dan in het tweede weekeinde de kwalificatie worden vervangen door een verkorte race. Daarbij zou dan de stand van het wereldkampioenschap worden aangehouden voor de startopstelling, maar dan omgekeerd.

,,We hebben nagedacht over dit format. Helaas konden we er niet mee doorgaan, maar het concept is nog steeds iets waar wij en de FIA aan willen werken de komende maanden en over willen discussiëren met de teams richting volgend jaar”, aldus Brawn in zijn column op de officiële website van de Formule 1. Het idee voor dit seizoen werd eerder immers afgeschoten door Mercedes.

Brawn vervolgt: ,,We geloven erin dat de race op Monza heeft laten zien hoeveel opwinding een door elkaar gemixt veld kan opleveren. Daarbij zijn de auto’s volgend jaar hetzelfde als dit seizoen. Onze fans zouden dan vergelijkbaar drama kunnen zien als we zagen in Italië. Tijdens een sprintrace met een omgekeerde opstelling (zoals ook deels te zien is in de Formule 2 en Formule 3, red.) zullen teams hun auto’s anders instellen. Nu is het zo dat Mercedes de set-up van de auto zo heeft om de snelste ronde te rijden en dan de race te controleren. Als ze nu moeten inhalen, moeten ze die aanpak veranderen. We blijven nieuwe formats evalueren met als doel om de show te verbeteren, maar we behouden altijd het dna van de Formule 1.”

