Koploper Sparta speelt thuis gelijk tegen NEC

De Rotterdammers speelden op Het Kasteel met 1-1 gelijk tegen NEC. Sparta staat na vier wedstrijden aan de leiding met 8 punten.

Dirk Proper opende in de tweede helft de score voor de bezoekers. Joshua Kitolano maakte uit een strafschop gelijk voor Sparta.

Roda JC verliest maar blijft koploper

Roda JC heeft de eerste nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers gingen bij Jong FC Utrecht met 1-0 onderuit door een late treffer van Jesse van de Haar, na een fout van doelman Koen Bucker. Roda blijft wel de koploper in de eerste divisie met 9 punten.

Jong PSV kwam in punten op gelijke hoogte met Roda. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 bij FC Den Bosch. De bezoekers kwamen in Den Bosch nog op achterstand door een doelpunt van Yuya Ikeshita. Door treffers van Emir Bars en Muhlis Dagasan gingen de Eindhovenaren met een voorsprong de rust in en hielden die stand in de tweede helft vast.

FC Groningen boekte de tweede overwinning van het seizoen en kwam op 7 punten. De ploeg van Dick Lukkien won met 2-0 bij Top Oss. Kevin van Veen opende de score vlak voor de rust en maakte in de tweede helft ook de tweede treffer. Trainer Ruud Brood van de thuisploeg werd in de eerste helft weggestuurd.

Eerste nederlaag

SC Cambuur en FC Emmen leden hun eerste nederlaag. De club uit Leeuwarden verloor met 2-1 bij Helmond Sport na een tweede doelpunt van Martijn Kaars in de laatste minuut. Milan Smit had gescoord voor de Friezen, die op 7 punten blijven staan.

FC Emmen ging in eigen huis met 4-2 onderuit tegen FC Dordrecht. De thuisploeg speelde lang met tien man na een rode kaart voor Maikel Kieftenbeld. In de tweede helft moest Rocco Robert Shein bij Dordrecht ook vertrekken na de tweede gele kaart. Joey de Bie, Adrian Segecic en Mathis Suray scoorden voor de bezoekers, Joey Konings twee keer voor FC Emmen en Mike te Wierik maakte een eigen doelpunt.

MVV, FC Eindhoven en VVV-Venlo kwamen door overwinningen op 7 punten. De Maastrichtenaren wonnen met 2-1 van Jong Ajax. Eindhoven was met 1-0 te sterk voor Telstar en VVV won met 2-0 van De Graafschap.