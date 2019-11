Ziyech zorgt voor openvallende monden: ’Niet normaal’

Dessers zag op de grote schermen van de Johan Cruijff ArenA hoe Ziyech beide doelpunten van Quincy Promes voorbereidde. „Die ballen vielen gewoon dood bij de tweede paal”, zei hij. „Hoe kan dat? Dat is echt bizar.”

„Ajax speelde best slordig”, vond Dessers. „Maar soms verhoogden ze even het tempo en dan is er weinig meer aan te doen. Ik vind het een niet normaal goede ploeg.”

Cyriel Dessers feliciteert Erik ten Hag Ⓒ Hollandse Hoogte