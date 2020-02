Foto: Tweetal Leipzig met andere shirts dan teamgenoten

Christopher Nkunku en matchwinner Timo Werner bleken tijdens de elftalfoto namelijk een ietwat verwassen versie van het shirt van Leipzig te dragen. In plaats van een gekleurd logo prijkte er bij het tweetal een witte versie van de twee stieren op het middenrif.

In de rust werd het foutje snel hersteld. Beide spelers kregen een nieuw shirt. In dat tricot maakte Werner de enige goal in Londen. De international van Duitsland benutte in de 58e minuut een strafschop. Op 10 maart staat in Duitsland de return op het programma.

Na afloop ging Werner nog in op de geruchten dat Jürgen Klopp hem naar Liverpool zou willen halen. „Als je aan het beste team van de wereld wordt gelinkt, maakt dat je erg trots, maar zij hebben al veel goede spelers. Ik moet nog veel leren om op dat niveau te komen”, sprak de 23-jarige spits uit Stuttgart bescheiden.