Oud-ploeggenoten halen herinneringen op aan Willy van der Kuijlen (74), die dit jaar overleed: ’Een heel fijn mens’

Binnenland

Dode gevonden in woning Den Haag, verdachte aangehouden

In een woning aan de Lozerlaan in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag een overleden persoon aangetroffen door de politie. Er is een verdachte aangehouden, laat een politiewoordvoerster weten. Wat er in het huis is voorgevallen, kon ze niet zeggen.