Erik Dekker apetrots op zoon David na sterk debuut

David Dekker met de witte trui. Ⓒ ANP/HH

Vol spanning volgde Erik Dekker via een livestream het verloop van de hectische eerste etappe in de UAE Tour. Zoon David Dekker (23) was alert op het moment dat het peloton in stukken geslagen werd door de wind en de daaropvolgende waaiervorming. Na de loodzware rit perste Dekker er in de sprint alles uit, om alleen de ongenaakbare Mathieu van der Poel voor zich te laten. Daarmee leverde de WorldTour-debutant een topprestatie, zo liet vader Erik weten ’apetrots’ te zijn op zijn zoon.