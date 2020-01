Ernesto Valverde baalt van rode kaart Frenkie de Jong

FC Barcelona boog in de tweede helft een achterstand om in een voorsprong en leek af te stevenen op drie punten. Totdat het misging voor de landskampioen en met name De Jong. De middenvelder kreeg een kwartier voor tijd zijn tweede geel. „Dat deed ons pijn”, zei Valverde op de persconferentie na afloop van het duel, dat uiteindelijk in 2-2 eindigde. „We hadden de wedstrijd onder controle en kregen genoeg kansen om de voorsprong uit te breiden, maar na de rode kaart waren we in war.”

Valverde zag dat Luis Suárez oog in oog met doelman Diego Lopez grote kansen miste, nadat hij vijf minuten na rust de gelijkmaker op het scorebord liet aantekenen. Arturo Vidal zette de bezoekers vervolgens op 1-2, maar met een man meer op het veld kwam Espanyol in de slotfase toch langszij door een goal van Wu Lei. „We houden hier een slecht gevoel aan over”, gaat Valverde verder. „We hadden graag de drie punten gepakt. Onze voorsprong op Real Madrid is verdwenen.”

Ook Suárez uitte tegen Spaanse media zijn teleurstelling na het puntenverlies van zijn ploeg. „Met een man minder voetballen is lastig. Dan krijgt de tegenstander ook extra energie. Dat mag echter geen excuus zijn. Als kampioen horen wij dit soort wedstrijden gewoon te winnen.”

Doelman Neto, die de geblesseerde Marc Andre ter Stegen verving steunt De Jong. „Zij (Espanyol, red.) hadden een goed resultaat nodig. Het had niks te maken met de rode kaart. Het belangrijkste is nu om hard te blijven werken.”

In de strijd om de Spaanse titel gaat het weer ouderwets tussen Real Madrid en Barcelona. De Catalanen proberen hun titel te prolongeren, maar staan na 19 duels in punten gelijk (40) met De Koninklijke. Real Madrid won eerder op de dag op bezoek bij Getafe (0-3), de aankomende tegenstander van Ajax in de Europa League.

