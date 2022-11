Premium Het beste van De Telegraaf

Eindhovenaren struikelend het jaar uit Wisselvalligheid blijft PSV kwellen in Eredivisie

Door Jeroen Kapteijns

PSV-spits Luuk de Jong Ⓒ René Bouwman

EINDHOVEN - De avond die zo feestelijk was begonnen met het onthaal van Romario, de ster uit Rio de Janeiro, eindigde voor PSV in mineur. Na een eerste seizoenshelft vol ups en downs leken de Brabanders het voetbaljaar 2022 positief af te sluiten na de winst in de krakers tegen Arsenal en Ajax, maar Angstgegner AZ zorgde op de valreep voor een flinke kater. Door de 1-0 nederlaag, de vierde op een rij van PSV tegen AZ in Eindhoven, verspeelde de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy de wintertitel.