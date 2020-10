Kiki Bertens laat uitgelezen kans op heel bijzondere prestatie liggen

Willem Held Ⓒ De Telegraaf

Ze was er bepaald niet kapot van. In de gloednieuwe en lege interviewruimte onder Court Philippe Chatrier zat geen intens verdrietige jongedame die zich realiseerde dat ze een kans om een grandslamtoernooi te winnen had verprutst. Kiki Bertens baalde wel een beetje, maar kon niet verbloemen het helemaal niet zo erg te vinden om na alle plichtplegingen in sneltreinvaart naar huis te rijden.