Dani Alves voelt zich superheld in Barça-shirtje

Alves, 38 jaar inmiddels, speelde eerder voor Barça. Tussen 2008 en 2016 pakte hij met de Catalanen zes La Liga-titels en drie keer de Champions League.

„Ik ben hier om Barcelona te helpen groeien”, zei hij op het clubkanaal van Barcelona. „Het is een echte uitdaging om dit shirt te mogen verdedigen… Wanneer ik dit shirt draag, voel ik me een superheld.”

Alves kon eigenlijk niet geloven dat hij na vijf jaar terug is bij de blaugrana. De afgelopen jaren voetbalde hij bij Juventus, Paris Saint-Germain en Sao Paulo, waar hij na financiële problemen zijn contract opzegde.

„Ik heb zo hard mijn best gedaan om terug te keren. Ik zal proberen om het Barça dat we allemaal zo graag zien, te redden. Er is geen ruimte voor fouten. Dit is een uitstekende kans. Vijftig procent van mijn winnaarsmentaliteit werd hier gekweekt. Ik heb hier nog steeds een woning en een deel van mijn familie woont hier. Het was eigenlijk onvermijdelijk dat ik terug zou komen.”