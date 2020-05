Tijd voor verandering: ’Overheid kijkt met scheve ogen naar het voetbal’

Nadat ook de Eredivisie CV (ECV) en de Coöperatie Eerste Divisie (CED) hun aanwezigheid toezegden, had Jansen de door de KNVB voorgezeten vergaderclub compleet. Naast ’zijn’ Pro Agent schuiven de spelersvakbonden ProProf en de VVCS aan en is de FBO als vertegenwoordiger van de clubs, dus de werkgevers, van de partij. „Iedereen beseft hoe belangrijk deze vergadering is”, aldus Jansen die het pleidooi van Gaston Sporre in De Telegraaf om tot een deltaplan betaald voetbal te komen onderstreept.

De voormalig voorzitter van PEC Zwolle, ex-directeur van SC Heerenveen, informateur voor een bestuur betaald voetbal en directievoorzitter van Achmea Zorg vindt dat er meer nodig is dan een reddingsplan op korte termijn. „We moeten inderdaad veel verder vooruit kijken. Dat deltaplan komt tijdens verschillende agendapunten terug. Waarbij aangetekend dat de KNVB daar al een begin mee heeft gemaakt en in gesprek is met de minister”, aldus Jansen die weet dat er een goed doortimmerd plan moet komen en een goede lobby essentieel is.

„De overheid kijkt met scheve ogen naar onze bedrijfstak. Vanwege het poenerige imago, maar vooral vanwege het feit dat er nooit eensgezindheid is. Daar moeten we nu verandering in proberen te brengen. Kortom, over onze schaduw heen stappen, eenheid uitstralen, substantieel bijdragen aan de totstandkoming van het deltaplan en onze eensgezindheid uitdragen naar de politiek.”