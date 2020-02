Bayern München veegt Chelsea van het veld in Champions League

De grootste club van Duitsland nam dinsdagavond in Londen afstand van Chelsea: 0-3. In de tweede helft scoorde Serge Gnabry twee keer voor Bayern. Beide keren was goalgetter Robert Lewandowski de man van de assist. Een kwartier voor tijd maakte Lewandowski zelf de derde treffer.

De return in Duitsland is over ruim drie weken. Chelsea mist dan Marcos Alonso. De Spaanse middenvelder kreeg in de slotfase een rode kaart omdat hij Lewandowski een tik gaf. Ook de Italiaan Jorginho is er in München niet bij. De middenvelder is geschorst na zijn gele kaart van dinsdag.

Gnabry lijkt zich als een vis in het water te voelen in Londen. Eerder dit seizoen maakte de international van Duitsland ook al vier goal tijdens de enorme zege van Bayern op Tottenham Hotspur: 2-7. Bayern München strandde vorig seizoen in de achtste finales van de Champions League tegen de latere winnaar Liverpool.

De poule van Ajax

Chelsea plaatste zich voor de winterstop in een groep met Ajax voor de knock-outfase van de belangrijkste Europa Cup. Zowel Valencia als Chelsea haalde een punt meer in de groepsfase dan nummer drie Ajax. Valencia ging vorige week in het heenduel al met grote cijfers onderuit Atalanta Bergamo: 4-1. Ajax moet donderdag in de Europa League ee 2-0 nederlaag tegen Getafe neutraliseren.