Prima start volleybalsters in jacht op olympisch ticket

Nederland met Floortje Meijners, Robin de Kruijf tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Ⓒ Ronald Hoogendoorn

De Nederlandse volleybalsters zijn hun allesbeslissende jacht op een olympisch ticket uitstekend begonnen. In Apeldoorn had Oranje weinig moeite met Azerbeidzjan: 3-0. Oranje opende een beetje onwennig, maar walste vervolgens over de tegenstander heen.