Edson Álvarez en Érick Gutiérrez boeken met Mexico belangrijke zege op Cold Gup

In de Amerikaanse stad Dallas kroonde Funes Mori zich in de nacht van woensdag op donderdag tot matchwinnaar. De aanvaller tekende voor rust voor het openingsdoelpunt door zijn tegenstander knap uit te kappen en de verre hoek te vinden. Na rust was de spits, die eerder voor Argentinië uitkwam, wederom trefzeker. Van dichtbij schoot hij snoeihard raak. Orbelín Pineda zorgde met een rake kopbal tien minuten voor het einde voor het slotakkoord.

Mexico, dat twee jaar geleden de vorige editie van de Gold Cup won, was het toernooi voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied begonnen met een gelijkspel tegen Trinidad en Tobago (0-0). Oud-PSV’er Hirving Lozano liep in dat duel een hoofdblessure op en komt op dit toernooi niet meer in actie.

El Salvador versloeg Trinidad en Tobago met 2-0 en is met 6 punten al zeker van een plek in de kwartfinales.