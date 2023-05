Bereiken Dumfries en De Vrij de Champions League-finale met Internazionale?

Inter, met Denzel Dumfries en invaller Stefan de Vrij, won dankzij twee vroege treffers bij AC Milan afgelopen woensdag, maar coach Simone Inzaghi waarschuwde zijn spelers dat die niet rustig aan kunnen doen. Bij Milan rekent coach Stefano Pioli op aanvaller Rafael Leão. De 23-jarige vleugelaanvaller miste door een dijbeenblessure de eerste wedstrijd.

Milan en Inter stonden twee keer eerder tegnover elkaar in de knock-outfase van de Champions League. In 2003 eindigden de twee ontmoetingen in de halve finales met 0-0 en 1-1 onbeslist. AC Milan bereikte de finale op basis van het gemaakte doelpunt in de uitwedstrijd. In 2005 schakelde AC Milan de stadgenoot in de kwartfinales uit door twee keer te winnen (met 2-0 en 3-0).

De winnaar neemt het op 10 juni in de finale op tegen Manchester City of Real Madrid. Die spelen woensdag hun tweede halve finale in Manchester. Het eerste duel in Madrid eindigde in 1-1.

