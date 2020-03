Formule 1 wijzigt regels vanwege coronacrisis

Eerder werden de eerste acht races van het seizoen al uitgesteld of, in het geval van de Grand Prix van Monaco, afgelast. Ook is al besloten dat de nieuwe technische regels niet in 2021, maar in 2022 worden ingevoerd.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner stelt in een interview met de BBC evenwel dat de invoering van de nieuwe regels c.q. de komst van de nieuwe auto’s mogelijk zelfs verplaatst wordt naar 2023.

Daar komen de volgende veranderingen, die al zijn goedgekeurd door de teams en het World Motor Sport Council van autosportfederatie FIA, bij:

Voor het veranderen van sommige regels is nog maar 60 procent steun van de in totaal tien Formule 1-teams nodig, om voor meer flexibiliteit te zorgen. Daarnaast moet vervolgens ook het World Motor Sport Council nog akkoord gaan

De FIA en Formule 1 kunnen veranderingen op de kalender doorvoeren, zonder dat daarover gestemd hoeft te worden

Naast de ’normale’ fabrieken, moeten ook de fabrieken van de motorleveranciers dicht tijdens de verplichte lentestop van drie weken

Als het aantal races dit jaar wordt gereduceerd, heeft dat ook impact op het aantal motoren dat gebruikt kan worden

Er mag dit jaar niet meer gewerkt worden aan de aerodynamische ontwikkeling van de nieuwe auto’s, die vanaf 2022 worden gebruikt

De regels zijn opgesteld met het oog op kostenbesparing. Later zullen er voor 2021 mogelijk nog meer wijzigingen volgen, na overleg met de teams. In 2021 rijden zij met hetzelfde chassis als dit jaar. Wel wordt het budgetplafond van 160 miljoen euro dan ingevoerd. Dat houdt dus in dat ook de rijke teams volgend jaar het geld niet over balk kunnen smijten, ook niet met het oog op de nieuwe generatie auto’s.

Het beruchte DAS-systeem, het stuurfoefje waar Mercedes mee op de proppen kwam tijdens de testweken in Barcelona, blijft vanaf 2021 verboden.