Dartsensatie Fallon Sherrock wil schitteren in Premier League

In Nottingham neemt de 25-jarige dartssensatie het op tegen Glen Durrant. Ze wordt de eerste vrouw die haar opwachting maakt in de prestigieuze dartscompetitie. In december werd Sherrock de eerste vrouw die een wedstrijd won tijdens het PDC-WK.

Er zullen ruim 6.000 fans op de tribune zitten die Sherrock ongetwijfeld zullen aanmoedigen. „Het is ongelooflijk dat er zoveel mensen op de tribune zullen zitten om naar mij te komen kijken. Het is nog steeds nieuw voor me, ik vind het prachtig. In het Alexandra Palace (daar wordt het WK afgewerkt, red.) probeerde ik alles om mij heen te vergeten. Dat ga ik opnieuw doen. Maar ik geniet van de support aan het einde van alle wedstrijden”, laat ze weten.

Druk voelt Sherrock niet. „Ik denk dat de druk op Glan zal liggen. Hij is de Premier League-speler en hij heeft de punten nodig. Ik heb nog niet echt tijd gehad om op alles terug te blikken. Het is echt overweldigend hoe ik de sport over het algemeen hebe geholpen. Daar ben ik heel trots op.”

Michael van Gerwen begon de Premier League met een 7-5 zege op wereldkampioen Peter Wright. De Nederlander treft donderdag Daryl Gurney.

Het programma vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd

Rob Cross - Nathan Aspinall

Gerwyn Price - Michael Smith

Gary Anderson - Peter Wright

Glen Durrant - Fallon Sherrock

Daryl Gurney - Michael van Gerwen