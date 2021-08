’Akkoord met Lionel Messi zou FC Barcelona 50 jaren lang pijn doen’

Barcelona onderhandelde lang met La Liga, de organisator van de Spaanse voetbalcompetitie, over een deal om Messi alsnog een nieuw contract te kunnen geven. „Maar ik kan geen akkoord geven voor een deal die de club vijftig tot zestig jaar lang pijn zou doen”, zei Laporta. „De club is groter dan iedereen. Dat is ook zo in het geval van de beste speler van de wereld, die onze club zoveel heeft gegeven.”

„Ik ben heel verdrietig”, zei Laporta. „Messi wilde blijven en Barcelona wilde dat Messi zou blijven. Daar waren we het roerend over eens. Helaas heeft het niet zover kunnen komen. Je moet koel naar de cijfers kijken. En dan kunnen we niet anders. We hebben geen ruimte meer met ons huidige salarisplafond. Ik wist dat de financiële situatie bij de club slecht was toen ik hier weer begon. Maar de cijfers bleken nog veel erger dan aanvankelijk gemeld. De verliezen zijn groter dan verwacht. De uitgaven zijn groter dan verwacht. En de huidige contracten zorgen ervoor dat we op het gebied van salaris nauwelijks iets kunnen doen.”

Barcelona liet donderdagavond weten dat het Messi geen nieuw contract kan geven. De 34-jarige vedette won met Barcelona vier keer de Champions League en veroverde tien landstitels, zeven Spaanse bekers, drie Europese Supercups, acht Spaanse Supercups en drie wereldtitels voor clubs. Hij wordt in de Spaanse media in verband gebracht met Paris-Saint Germain, Manchester City en een avontuur in de Amerikaanse competitie.