Superieure Evenepoel steviger in rode trui dankzij tijdritwinst

De tijdrit werd vooraf al overschaduwd door vele opgevers, acht stuks in totaal. Onder anderen Sam Benett, tweevoudig ritwinnaar in Nederland, kon zijn weg niet vervolgen vanwege corona. Net zoals outsiders voor de tijdrit Edoardo Affini van Jumbo-Visma en Ethan Hayter.

Zonder hen was Remi Cavagna de baas van de tijdrit in de openingsfase. De Franse knecht van rodetruidrager Evenepoel was veel rapper dan de Amerikaan Lawson Craddock en de Australiër Michael Hepburn.

Evenepoel direct sneller

Bij het eerste tussenpunt kwamen veel klassementsrenners in de buurt van Cavagna, maar eentje was er veel sneller. Evenepoel pakte daar al twintig seconden op zijn belangrijkste uitdagers. Toch reden zijn concurrenten ook sterk. Primoz Roglic slaagde er zelfs in om sneller te rijden dan Cavagna. Aan de meet was hij twaalf tellen sneller. Hij ging daarmee Enric Mas voorbij in het algemeen klassement. De Spanjaard, die voorafgaand aan de etappe nog tweede stond, werd zelfs bijna ingehaald door Evenepoel.

Evenepoel pakte uiteindelijk 48 tellen op Roglic. Het betekende dat de Sloveen van Jumbo-Visma voor het eerst in zijn loopbaan niet de winnaar was na een tijdrit op Spaanse bodem. In het algemeen klassement heeft Evenepoel nu 2 minuten 41 voorsprong op Roglic.

Extra verlies was er overigens voor Joao Almeida. De Portugees van UAE Emirates reed in de laatste hectometers van zijn tijdrit verkeerd. De nummer zeven van het klassement dook de weg in waar de ploegleiderwagens in worden geleid.

Wiebes wint eerste etappe van Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Simac Ladies Tour gewonnen. Ze was in een rit over 141 kilometer met start en aankomst in Lelystad de snelste in een kopgroep van negentien rensters.

De 23-jarige Wiebes steekt dit seizoen in grote vorm. Ze veroverde anderhalve week geleden de Europese titel op de weg en won eerder deze zomer twee etappes in de Tour de France Femmes. Wiebes stapt na dit seizoen over van Team DSM naar SD Worx.

De Ladies Tour telt zes etappes en eindigt zondag in Arnhem. Karlijn Swinkels sprintte naar een tweede plaats in Lelystad. De Française Audrey Cordon-Ragot eindigde als derde.