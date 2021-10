Nu ook dakdrama in België: stadion Antwerp overleeft herfststorm niet

„Momenteel is alles onder controle en voorzien we als club geen verdere hinder”, aldus Royal Antwerp, dat donderdagavond in de Europa League speelt tegen Fenerbahçe. Het gaat om een uitwedstrijd in de Turkse stad Istanbul. Antwerp, de nummer 4 van de Belgische competitie, ontvangt zondag landskampioen Club Brugge in het bijna honderd jaar oude Bosuilstadion. Het is onduidelijk of de stormschade gevolgen heeft voor die wedstrijd.

De geblesseerde Radja Nainggolan is niet meegereisd naar Istanbul en kwam donderdag een kijkje nemen in het beschadigde stadion. „Alles is gewoon kapot”, zegt de Belgische international in een filmpje, waarin hij de schade laat zien.

Ruim twee jaar geleden kwam tijdens een storm een deel van het dak van het AZ-stadion naar beneden. Op dat moment was er niemand aanwezig in het stadion in Alkmaar. AZ liet een heel nieuw dak bouwen.