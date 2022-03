Zieke Peter Sagan houdt het voor gezien in Italië

De 32-jarige Slowaak van TotalEnergies heeft last van misselijkheid en ging niet meer van start in de derde etappe. Sagan had ook te maken met koorts en maagproblemen.

Dinsdag werd Sagan nog vierde in de sprint. Hij raakte onlangs besmet met het coronavirus en liep daardoor een trainingsachterstand op.

In Parijs-Nice stapte de Australiër Ben O'Connor van AG2R af. Ook hij is ziek. O'Connor (26) werd vorig jaar vierde in de Tour de France. De vierde etappe van Parijs-Nice is een individuele tijdrit.