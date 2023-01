Villarreal bezorgt Real Madrid tweede nederlaag van het seizoen

Yéremi Pino zette de thuisploeg vlak na rust op voorsprong. De bal verdween via het lichaam van de Franse Real-verdediger Ferland Mendy in het doel. Na een uur maakte Real gelijk via Karim Benzema, die een penalty benutte. De strafschop was toegekend na een handsbal van Juan Foyth, die de bal licht beroerde met zijn hand. Enkele minuten later werd ook Real bestraft voor een handsbal. Dezelfde Foyth verstuurde een pass en David Alaba onderschepte die met zijn hand. Gerard Moreno schoot vervolgens overtuigend raak van 11 meter.

Opmerkelijk was dat Real zonder Spaanse spelers aan de aftrap verscheen. Dat was in de geschiedenis van de club nooit eerder gebeurd. Na de 2-1 van Villarreal bracht trainer Carlo Ancelotti onder anderen de Spanjaarden Marco Asensio en Lucas Vázquez in, maar ook zij wisten de gelijkmaker niet te forceren. In de laatste seconde schoot de kort daarvoor bij Villarreal ingevallen Arnaut Danjuma Groeneveld de bal van dichtbij, na een uitval, nog naast het lege doel.

Barcelona kan profiteren

Twee maanden geleden leed Real ook een nederlaag in de Spaanse competitie. Toen was Rayo Vallecano met 3-2 te sterk voor de Koninklijke.

FC Barcelona kan zondag de voorsprong op Real, dat na zestien duels 38 punten heeft, weer op 3 punten brengen. Barça wacht om 21.00 uur de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid.