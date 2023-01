Villarreal verslaat Real Madrid, Dumfries de schlemiel bij Inter

Yéremi Pino zette de thuisploeg vlak na rust op voorsprong. De bal verdween via het lichaam van de Franse Real-verdediger Ferland Mendy in het doel. Na een uur maakte Real gelijk via Karim Benzema, die een penalty benutte. De strafschop was toegekend na een handsbal van Juan Foyth, die de bal licht beroerde met zijn hand. Enkele minuten later werd ook Real bestraft voor een handsbal. Dezelfde Foyth verstuurde een pass en David Alaba onderschepte die met zijn hand. Gerard Moreno schoot vervolgens overtuigend raak van 11 meter.

Opmerkelijk was dat Real zonder Spaanse spelers aan de aftrap verscheen. Dat was in de geschiedenis van de club nooit eerder gebeurd. Na de 2-1 van Villarreal bracht trainer Carlo Ancelotti onder anderen de Spanjaarden Marco Asensio en Lucas Vázquez in, maar ook zij wisten de gelijkmaker niet te forceren. In de laatste seconde schoot de kort daarvoor bij Villarreal ingevallen Arnaut Danjuma Groeneveld de bal van dichtbij, na een uitval, nog naast het lege doel.

Barcelona kan profiteren

Twee maanden geleden leed Real ook een nederlaag in de Spaanse competitie. Toen was Rayo Vallecano met 3-2 te sterk voor de Koninklijke.

FC Barcelona kan zondag de voorsprong op Real, dat na zestien duels 38 punten heeft, weer op 3 punten brengen. Barça wacht om 21.00 uur de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid.

Juventus blijft winnen in Serie A

Juventus blijft maar winnen in de Serie A. De club uit Turijn versloeg zaterdag Udinese, een middenmoter (1-0). Danilo maakte enkele minuten voor tijd het winnende doelpunt. De Braziliaan deed dat op aangeven van Federico Chiesa.

Het betekende alweer de achtste overwinning op rij van Juventus in de competitie. In die reeks kreeg de formatie van trainer Massimiliano Allegri zelfs geen doelpunt tegen.

Enkele dagen geleden won Juventus ook maar net bij Cremonese. De topclub versloeg de nummer 19 van de ranglijst ook met 1-0. Dat doelpunt viel pas in de extra tijd. Juventus klom door de overwinning naar de tweede plaats, vooralsnog op 4 punten van Napoli. De koploper speelt zondag tegen Sampdoria.

Inter morst, Dumfries de schlemiel

Waar Juve won, daar heeft Internazionale heeft in de Serie A door een laat eigen doelpunt van Denzel Dumfries gelijkgespeeld tegen Monza. Het werd 2-2. De in de 80e minuut ingevallen Dumfries raakte de bal als laatst bij een luchtduel in de 93e minuut.

In de tiende minuut zorgde Matteo Darmian met een intikker bij de tweede paal voor de 0-1, maar meteen na de aftrap maakte Monza gelijk. Patrick Ciurria krulde de bal met links fraai in de verre hoek.

De 1-2 werd al halverwege de eerste helft gemaakt door Lautaro Martínez, die profiteerde van geklungel in de defensie van de thuisploeg. Pablo Marí liet zich de bal zeer knullig ontfutselen en de Argentijn schoot de bal vervolgens in het lege doel. Het leek het winnende doelpunt te worden in Monza, maar de verdediger van Oranje bepaalde anders. In duel met Luca Caldirola kreeg Dumfries de bal ongelukkig op zijn hoofd en hij verraste daarmee zijn eigen doelman André Onana.

Voor Inter was het pas het eerste gelijkspel van het seizoen. De Milanezen hervatten de competitie woensdag met een 1-0-zege op koploper Napoli, op wie de achterstand 7 punten bedraagt. Napoli speelt zondag uit tegen Sampdoria.