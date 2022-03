VIDEO Eriksen maakt tegen Oranje rentree in Deense selectie en scoort direct

Hij had slechts twee minuten nodig om zich te laten gelden en de aansluitingstreffer tegen de touwen te schieten. Hij schoot in de 47e minuut de bal hard en hoog achter doelman Mark Flekken. Het werd dus een een droom-rentree voor de 30-jarige voetballer in de ArenA.

Tijdens het afgelopen EK was de schrik gigantisch, nadat Eriksen op het veld een hartstilstand kreeg en gereanimeerd moest worden. Inmiddels gaat het weer goed met de Deen die een defibrillator kreeg. Het was vooraf al duidelijk dat hij nog niet in de basis zou starten, maar in de tweede helft kwam hij dus binnen de lijnen.