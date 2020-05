Ook in Schotland wordt waarschijnlijk niet meer gevoetbald

De meeste zien geen mogelijkheid de competitie nog op een degelijke wijze af te maken, meldt de BBC.

De clubs gaan hierover maandag in vergadering. Eerder al werd het seizoen in de lagere (semi)professionele divisies beëindigd. De overkoepelende organisaties zeggen de toezegging van de UEFA te hebben dat het stopzetten van de Premier League niet ten koste gaat van deelname aan de Europese competities in het volgende seizoen.

Naar verwachting wordt koploper Celtic tot kampioen uitgeroepen en degradeert Hearts.

Het voetbal in de Schotse Premier League ligt stil sinds 13 maart en mag in elk geval tot 10 juni van de overheid niet worden hervat.