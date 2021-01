’Olympische Spelen Parijs blijven voor 2024 op agenda’

„Alle speculaties dat bij een eventuele afgelasting deze zomer wegens het coronavirus Tokio het evenement voor 2024 krijgt toegewezen, zijn nergens op gebaseerd”, zegt Estanguet. „Er wordt niet getornd aan het jaartal 2024 voor Parijs. Ons lot is niet verbonden aan dat van Tokio.”

De Fransman denkt echter niet dat het onderwerp aan de orde is. „Ik verwacht dat de Spelen in Tokio komende zomer zullen plaatsvinden. In mijn gesprekken met het IOC heb ik nooit de indruk gehad dat een nieuw uitstel op tafel lag.” Het evenement werd de afgelopen zomer vanwege de coronapandemie een jaar opgeschoven.

De krant The Times bracht vorige week, op basis van een anonieme bron, naar buiten dat er gesprekken over een eventueel tweede uitstel van de Olympische Spelen in Tokio gaande waren. Een optie daarbij zou zijn de Spelen van 2024 in Tokio te houden en Parijs op te laten schuiven. Meer realistisch is echter het scenario de organisatie in Tokio te laten opschuiven naar 2032 en zo Parijs (2024) en Los Angeles (2028) hun plek te laten behouden.

De geruchten werden onmiddellijk ontkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Japanse organisatiecomité. De vorig jaar uitgestelde Olympische Spelen moeten komende zomer tussen 23 juli en 8 augustus doorgaan in Tokio.