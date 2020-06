Persoonsverwisseling politie: Danjuma aangehouden voor poging tot moord

De aanvaller van Bournemouth liep op 16 maart nietsvermoedend door het centrum van de stad toen hij de schrik van zijn leven kreeg. „Ik liep door de stad en wilde naar het Hilton gaan om wat te eten. Plotseling stapten er twee agenten uit hun auto. Ze schreeuwden dat ik mijn handen tegen het raam van mijn auto moest houden. Dat deed ik en vroeg: ’Wat heb ik gedaan?’ Ze zeiden: ’Leg je handen op het raam en wees stil. Ik moest wachten totdat de andere agenten kwamen.”

Danjuma voelde zich natuurlijk ongelooflijk rot bij de ontstane situatie. „De agenten kwamen erbij en ik vroeg nog een keer wat er aan de hand was. Het was beschamend. Mensen maakten foto’s en ik raakte heel gefrustreerd. Ik werd kwaad op de agent. Ik zei hem dingen die ik niet hand moeten zeggen. Maar ik was gefrustreerd en boos. Op een gegeven moment zeiden ze: ’Je bent niet degene die we zoeken, je mag gaan.”

De geschrokken voetballer laat weten dat de politie geen excuses heeft gemaakt voor de vergissing, maar hij besloot af te zien van een formele klacht. Ook een statement via de officiële kanalen van zijn werkgever liet hij schieten. Hij richtte zich liever op het herstel van een blessure.

Danjuma, die in 2018 tijdens zijn debuut voor Oranje direct scoorde tegen België, werd in de zomer van 2019 door Bournemouth voor zo’n 18 miljoen euro overgenomen van Club Brugge. Eerder kwam hij uit voor NEC. De in het Nigeriaanse Lagos geboren voetballer genoot zijn jeugd bij PSV. Door blessureleed kwam hij pas negen keer uit in de Premier League voor de degradatiekandidaat.