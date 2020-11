Dusan Tadic: ’Wist ’s middags dat ik mocht spelen’

Eerst testte de Servische aanvaller positief op het coronavirus en daarna negatief. Tadic, die in de dertiende minuut voor 0-2 zorgde, wilde na afloop niet te veel meer over zeggen over de heikele kwestie, die ook een aantal ploeggenoten dwarszat.

’Meer motivatie’

„Het belangrijkste is dat we die drie punten hebben”, liet Tadic weten bij SBS6. „Als prof moet je er alles aan doen om altijd klaar te staan, of je nu speelt of niet. Het gaf juist meer motivatie dat ik toch mocht meedoen. Zo werd het toch nog een positieve avond.”

Tadic gaf toe dat Ajax ondanks de snelle voorsprong geen gemakkelijke avond beleefde in de Champions League. „We hadden te weinig controle over de wedstrijd. Dat kwam onder meer doordat we na de 0-2 te weinig rust hadden in balbezit. Daardoor konden we niet meer goed in ons spel komen.”

Ploeggenoot Antony, die al binnen de minuut de score opende, was verguld met zijn treffer. „Ontzettend blij na mijn eerste Champions League-goal in deze belangrijke wedstrijd”, twitterde de Braziliaan.

Ten Hag

Erik ten Hag was uiteindelijk een tevreden trainer. „We doen weer helemaal mee in de poule”, zei hij. „Dat is het belangrijkste, want we willen graag overwinteren in de Champions League en anders als nummer 3 van de poule verder in de Europa League. Maar het waren natuurlijk krankzinnige dagen voor ons”, doelde hij op de vele positieve en negatieve coronatesten in zijn selectie.

„We wisten maandag niet met wie we het allemaal moesten doen tegen Midtjylland. Davy Klaassen hebben we zo laat nog oproepen dat hij niet eens tijd had om naar het spelershotel te komen. Hij moest direct door naar het stadion en onderweg heeft hij op zijn telefoon de wedstrijdbespreking kunnen beluisteren. Ik had een andere jongen al beloofd dat hij mocht beginnen”, doelde hij op Jurgen Ekkelenkamp. „Die kan ik dan niet zo maar teleurstellen, zo werkt het niet. Ik vond ons goed beginnen met twee snelle doelpunten. Met Davy erbij in de tweede helft kregen we weer controle over de wedstrijd. Dat was ook nodig.”

