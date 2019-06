Primeur voor De Boer in Amerikaanse beker

De Nederlandse trainer bereikte met zijn Amerikaanse werkgever de kwartfinales van de MLS Cup. Atlanta United zegevierde met 2-3 op bezoek bij Columbus Crew en staat voor de eerste keer in die fase van het toernooi.

Dankzij treffers van Brandon Vazquez en Miles Robinson stond Atlanta binnen een kwartier op een 0-2 voorsprong. David Accam deed vlak voor de rust wat terug namens de thuisploeg, maar in de tweede helft bracht Vazquez de marge weer op twee goals. Dankzij een eigen doelpunt van Brad Guzan werd het nog twintig minuten spannend, maar het elftal van De Boer trok de overwinning over de streep.

In de kwartfinales treft Atlanta United Saint Louis of FC Cincinnati. Dat duel wordt op 10 juli afgewerkt. In de Eastern Conference van de Major League Soccer bezet Atlanta de vierde plek.