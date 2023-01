Antony helpt Ten Hag en Manchester United met fraaie goal aan plek in halve finale League Cup

Antony zette United na 21 minuten op een 1-0 voorsprong. De Braziliaan was op kenmerkende wijze trefzeker: hij kapte vanaf rechts naar binnen en krulde de bal met links in de verre hoek. Charlton-goalie Ashley Maynard-Brewer was kansloos.

Het was het vijfde doelpunt van het seizoen voor de dribbelaar, die voor 100 miljoen euro werd overgenomen van Ajax. Afgelopen vrijdag vond Antony ook al het net in het FA Cup-duel tegen Everton. De doelpunten komen als geroepen voor de buitenspeler, die de afgelopen periode meermaals kritiek op zijn rendement kreeg.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd van de tweede helft zorgde invaller Marcus Rashford voor de 2-0. Rashford nam in blessuretijd ook de derde treffer voor zijn rekening.

Ten Hag liet de 17-jarige middenvelder Kobbie Mainoo debuteren. Oranje-international Tyrell Malacia had ook een basisplaats.

Voor Manchester United betekende de zege op Charlton de achtste overwinning op rij in een officiële wedstrijd. De Engelse topclub is, naast de League Cup, ook nog actief in de FA Cup en de Europa League. In de Engelse competitie staat Manchester United op de vierde plaats. Zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen nummer 2 Manchester City, dat 4 punten meer heeft.

Newcastle United, met de Nederlandse verdediger Sven Botman in de basis, versloeg Leicester City met 2-0 en staat ook in de halve eindstrijd van de League Cup.