Fraaie donaties Zverev en McEnroe voor bestrijding bosbranden Australië

De Duitser kwam meteen na de laatste geslagen bal voor de microfoon en gaf aan flink te willen helpen. ,,Australië is in januari altijd voor ons een maand lang ons huis. We horen natuurlijk wat er aan de hand is met de bosbranden in dit land. Met de dieren en mensen die hun huis verliezen.”

Hij gaat nog verder: ,,Elke wedstrijd die ik hier win doneer ik 10.000 dollar. Mocht ik het toernooi winnen - ik weet dat ik niet de favoriet ben - doneer ik elke cent aan het bestrijden van de bosbranden.” Dit leidde tot een groot applaus vanaf de tribunes.

Ook oud-tennisser John McEnroe belooft flink te willen helpen. De commentator/verslaggever sprak met Australiër Nick Kyrgios meteen na diens winstpartij in de eerste ronde tegen Lorenzo Sonego (6-2, 7-6 (3) en 7-6 (1). ,,Vanaf nu doneer ik 100 dollar voor elke set die jij wint dit toernooi.”

Dat kon wel op waardering van Kyrgios en het publiek rekenen. Al had de Australische tennisser nu weinig woorden. ,,Nou, ik hoop dat je ver gaat komen!”, sluit McEnroe af.