Bennett gedeclasseerd in negende rit Vuelta, Ackermann wint

Aanvankelijk finishte de Ier Bennett als eerste in de 157 kilometer lange rit van Castrillo del Val naar Aguilar de Campoo, maar de renner van Deceuninck - Quick Step is gedeclasseerd wegens een duw in de laatste kilometer. Ackermann is daarom de nieuwe ritwinnaar, voor de Belg Gerben Thijssen en de Duitser Max Kanter.

De Spanjaard Aritz Bagües (Caja Rural) en de Colombiaan Juan Felipe Osorio (Burgos) waren de heldhaftigste renners van de dag. Zij vluchtten met zijn tweeën al na vijf kilometer en werden pas 23 kilometer voor de finishlijn ingerekend.

Richard Carapaz behoudt het rood en kan lachen. Ⓒ BSR Agency

Richard Carapaz behield de rode leiderstrui in de Ronde van Spanje, met Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic in zijn kielzog. Het verschil tussen beide klassementsrenners bedraagt dertien seconden. Daniel Martin heeft de derde plaats in handen. Hoogst geklasseerde Nederlander is Wout Poels, hij staat tiende.

Bekijk hier de etappeuitslagen, standen in de klassementen en het volledige rittenschema in de Vuelta