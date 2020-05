Ireen Wüst moet wachten op bruiloft: ’Ineens is het van: en nu?’

Ireen Wüst geeft altijd alles, dus ook met Team Reggeborgh op de skeelerbaan in Heerenveen. „Ik vind het heel spannend.” Ⓒ Anne van der Woude

HEERENVEEN - Het is maar een training, en het duurt nog zó lang voordat er weer wordt geschaatst om prijzen. Toch is het een ongewoon tafereel, Ireen Wüst bijna een uur lang aan de staart te zien hangen van Reggeborghs trainingsgroep op de skeelerbaan in Heerenveen.